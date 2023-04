“Esto es para mí”: Paola Troncoso mostró avances de su invernadero y explicó su importante valor emocional

Un importante y apasionado proyecto se encuentra desarrollando Paola Troncoso por estos días: Tal como reveló hace unas semanas, la actriz está construyendo un invernadero con sus propias manos en el patio de su casa.

Según reveló en una entrevista que concedió este mes, se trata de un anhelo que tenía desde pequeña, y que por fin pudo materializar luego de irse a vivir a la comuna de Talagante, a 40 kilómetros de Santiago.

Ahora, luego que su iniciativa fuera aplaudida por gran parte de sus 600 mil seguidores en Instagram, la comediante actualizó los avances que ha realizado en el proyecto en una transmisión que hizo la tarde de este martes en la misma red social.

“Me ha pasado algo súper lindo. Cuando voy a comprar o he salido de mi casa, hay personas que siempre me saludan con mucho cariño, pero también de repente de un auto a otro me gritan ”¿oye Paolita, y el invernadero cómo va? Entonces he visto que hay harta gente interesada con el invernadero“, comenzó diciendo en el live.

“Es un espacio para mí”

Luego, Troncoso advirtió que, si bien ha hecho avances, no los ha podido hacer al ritmo que le gustaría. “Debo ser súper honesta, estos días he avanzado poco porque el tiempo no me da“, confesó en la conversación.

“No tengo a nadie que me ayude en mi casa, lo hago todo yo. Entonces tengo que cumplir como dueña de casa, mamá, todo lo que significa lavar, cocinar y hacer aseo“, explicó respecto al punto anterior.





Sin embargo, a pesar de la aclaración, la ex Morandé con Compañía sí mostró una importante mejoría al invernadero en la transmisión, y que será fundamental para el cuidado de las plantas ahora que comenzó el otoño.

“Lo que sí hice mientras tanto fue que puse un plástico verde encima de esta malla de kiwi porque la verdad es aquí donde vivo, Talagante, está haciendo mucho frío y las suculentas están sufriendo“, señaló.

Por otro lado, la actriz detalló el valor emocional que tiene para ella la construcción, junto con explicar para qué otras actividades la ocupará. “Quiero que este sea un espacio donde yo pueda tener un lugar para leer, un espacio para mí”, dijo.

“Esto es para mí. Lo quiero decorar, quiero que sea un lugar agradable, donde uno se pueda relajarme escuchar música, meditar, para hacer lo que yo quiera“, concluyó en el video que publicó este martes.

Mira el video a continuación: