Paola Troncoso reveló desconocido origen de su personaje “La Polilla”: “Se lo debo a Jorge Pedreros”

Paola Troncoso sorprendió al revelar el origen de uno de los personajes más queridos de su carrera, “La Polilla”, donde la actriz encarnó a una niña que sufría por el abandono de su padre.

En conversación con el podcast “Hagamos el humor” de Chile Actores, la intérprete reveló que este personaje nació cuando ella formó parte del último elenco del Jappening con Ja, un poco antes de su llegada a Morandé con Compañía.

“Siempre en mi casa hablaba como esta niñita, jugando. Resulta que cuando yo estaba en el Jappening había una sección que se llamaba ‘El Vestidor’, que hacía Ernesto Belloni junto con unas chicas que eran vedettes”, contextualizó.

Fue así como se acercó a Jorge Pedreros, histórico fundador del programa de humor, para realizar una propuesta. “Yo quiero hacer una niñita de verdad, pero que no haga lo que hacen las otras niñas (vedettes). Quiero hacer una niña de verdad“, le dijo.

Pasó una semana y recibió un texto escrito por Pedreros, al cual le realizó algunas modificaciones. “Lo adapté, ensayé, hice lo que yo pensaba del personaje y lo grabé. En esa misma grabación, yo me arranqué con los tarros y empecé a hablar algo de un perrito”, recordó.

“Me corrían los mocos y había un silencio en el estudio. Lo único que sé es que cuando terminé de grabar, los camarógrafos tenían sus ojos con lágrimas y los productores se quedaron para adentro. Les encantó”, indicó.

En ese sentido, Paola reconoció que “desde ahí, Jorge entendió cuál era la psicología de este personaje que empezó a escribir más de acuerdo a cómo era“.

El origen del nombre

“De hecho, el nombre también se lo debo a Jorge Pedreros”, dijo la actriz, quien reveló que el histórico productor fue la mente maestra detrás del nombre de “La Polilla” cuando le tocó interpretar a una niña.

Sin embargo, antes de eso, le había pedido a ella que le pusiera un nombre al personaje. Sin embargo, no se le ocurrió ninguno y recibió un sabio consejo de Pedreros. “Me dice ‘mijita, el nombre del personaje es súper importante, porque yo aunque ya no haga al Espina, me voy a morir siendo el Espina’“, recordó.

Fue así como el mismo productor la nombró como “Polilla”, ya que a su juicio la actriz era “como una polilla, porque día a día pasas súper desapercibida, eres silenciosa y bajo perfil. Pero te prenden las luces y eres otra, amas las luces“.

