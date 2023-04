Paola Troncoso explicó por qué no saludó a Belén Mora tras Viña 2023: “Nosotras ya no somos… no estamos unidas”

El último capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión contó con diversas personalidades y una de ellas fue Paola Troncoso, quien se dio el tiempo para comentar distintos temas tanto de su carrera como comediante hasta la relaciones que ha roto con el tiempo.

En ese contexto, mientras fue consultada por su experiencia en algunos programas de televisión durante el backstage, le preguntaron por el humor en el Festival de Viña. Aquello la motivó a romper el silencio y explicar porque saludo a algunos de sus colegas, pero no a Belén Mora, pese a la amistad que tenían tiempo atrás.

“Cuando estuvo la Pame, yo me reí mucho y mis primeras ganas fueron de escribir y de felicitarla. Pensé que si lo hacía, la gente iba esperar que hiciera lo mismo cuando saliera Belén”, comenzó diciendo sobre la exitosa rutina de Pamela Leiva en Viña 2023.

Asimismo, explicó el motivo por el cual no le escribió a su ex amiga tras su fracaso en el escenario de la Quinta Vergara. “Nosotras ya no somos… no estamos unidas como antes”, argumentó en el espacio conducido por Jean Philippe Cretton.

En la misma línea, agregó que, además, es “porque siento que no podía decir ‘te fue la raja’, si lamentablemente no le fue tan la raja como quizás ella quería, como muchos queríamos que le fuera”.