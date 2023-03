Paola Troncoso y su inesperada pasión por la construcción: “No salgo a comprarme ropa, voy por herramientas”

Esta semana, Paola Troncoso reveló un emocionante proyecto que la ha mantenido ocupada el último tiempo, pero que no había dado a conocer en redes sociales por diversos motivos que detalló en una publicación.

“Vi que tuvo bastante aceptación el video que publiqué sobre cómo estoy haciendo mi invernadero. La verdad es que no se me había ocurrido comenzar a mostrarles todo lo que estaba haciendo”, explicó sobre la construcción que puso en marcha en su patio.

Ahora, tras la repercusión que tuvieron las imágenes donde se le ve martillando, aserruchando y taladrando madera, la comediante habló en profundidad sobre su gran pasión que es la construcción.

“Siempre he tenido herramientas, porque constantemente he hecho cosas. No salgo a comprarme ropa, voy por herramientas. Mi amor por la construcción lo he tenido siempre. Cuando logré tener mis propios recursos comencé a comprarme mis herramientas, lo cual me entretiene”, confesó en conversación con LUN.

“Quiero hacer un emprendimiento”

En la entrevista, la ex Morandé con Compañía también contó que vivió en el paradero 8 de Gran Avenida, en San Miguel, y que siempre rondó por su cabeza la idea de irse de la capital para cultivar sus propias hortalizas.

Aquel anhelo lo cumplió y se fue a Talagante, donde compró y reparó ella misma la casa de casi 200 m2 en la que hoy vive. “Para lo único que contraté a una persona fue para que la pintara, porque esta casa es muy alta y tengo vértigo porque sufro de fibromialgia“, añadió.

Asimismo, Troncoso reveló su próxima gran meta, que es comenzar con un emprendimiento de plantas. “Quiero hacer uno de suculentas y necesito protegerlas del frío, de lo contrario, se mueren. Por eso partí el fin de semana pasado con el invernadero. También para producir frutas y verduras que no se dan invierno“, señaló.

Finalmente, la humorista entregó detalles técnicos de la estructura y afirmó que salvó una que ya tenía que no había ocupado, por lo que le hizo ventilación en la parte inferior y le puso una ventana y una puerta. “Es de tres metros de ancho por cuatro de largo. Por ahora, mientras estoy en el proceso, tiene una malla kiwi y tengo unas pequeñas plantitas enraizándose“, explicó en el medio.

Mira el invernadero a continuación: