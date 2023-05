Paola Troncoso mostró la recuperación de su pelo tras desafortunado incidente en peluquería: “¡Estoy feliz!”

El pasado 29 de enero, Paola Troncoso sorprendió en los Premios Caleuche con un llamativo cambio de look con el que abandonó su característica cabellera negra: Tiñó su pelo color rubio y acaparó todas las miradas en la ceremonia.

Sin embargo, lo que no advirtió en ese momento, fue que el salón de belleza al que acudió realizó un mal procedimiento y terminaron quemando la totalidad de su pelo, lo que provocó que la actriz abandonara sus redes sociales a raíz del incidente.

“La verdad es que me había desaparecido de las redes sociales, debo ser súper honesta… no lo había hecho porque me daba vergüenza“, se sinceró hace un tiempo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Lamentablemente, un tiempo atrás hicieron un pésimo procedimiento, donde me quemaron absolutamente el pelo y la verdad es que no salía ni siquiera a comprar porque el desastre era total. Pero ahora ya me atrevo y es porque ahora mi pelito está más sano y se ve cada día mejor“, confesó en abril en la misma plataforma.

“¡Estoy feliz!”

A cuatro meses desde el amargo episodio, la intérprete reveló cómo sigue la recuperación de su cabello con un video que registró el procedimiento que está siguiendo en un nuevo recinto estético.

“Seguimos con el desafío de Estudio Siempre Linda y los increíbles productos de K18Hair Chile para recuperar la sanidad de mi pelo. ¡Cada día me aparecen más mis rizos, estoy feliz!“, escribió en el post que alcanzó los 4 mil me gusta.

De esta forma, la ex Morandé con Compañía poco a poco vuelve a relucir su cabellera en un estado saludable, luego del mal rato que la llevó a desaparecer un tiempo de internet a causa del incidente.

“A mi igual me dejaron la cargada en mi pelo y me ha costado que crezca” y “se ve hermosa la Paolita reluciente”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidoras, mostrando su apoyo a Paola en este proceso.

Mira el video a continuación: