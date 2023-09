Papá Lulo sufrió gracioso chascarro en su debut con canal de Instagram por repechaje: “¿Pueden escribir?”

Francisco Arenas, más conocido como Papá Lulo, es uno de los ex jugadores favoritos de Gran Hermano Chile, potenciándose como uno de los posibles ganadores del proceso de repechaje que comenzará esta semana en el reality.

Por lo mismo, y a modo de agradecer a sus fans por el apoyo recibido en este tiempo, el también denominado Pelao Táctico decidió crear un canal de difusión en Instagram y así mantenerse en contacto directo con sus seguidores.

Pero el avance de las redes sociales le jugaron una divertida pasada, ya que desconocía si es que esta herramienta le permitía conversar con sus integrantes.

Así se observa en una captura que se difundió por X y causó ternura entre los fanáticos del Team Lulo. “Buen día gente!! Pueden escribir? Veré cómo puedo arreglar eso… no se puede parece”, es lo que escribió Panchito en este canal de difusión que ya superó los 10 mil miembros.

Más allá de esta confusión, el ex participante agradeció a las personas por su apoyo, asegurando que “sin ustedes yo no sería el Papá Lulo” y reiterando su intención de regresar a la casa más famosa del planeta en el repechaje.

¿Qué se sabe sobre el repechaje de Gran Hermano Chile?

Fue la noche del martes cuando Diana Bolocco le informó a los jugadores que el próximo domingo no tendremos eliminado, debido a que esta semana se iniciará el repechaje.

Los competidores que permanecen en la casa “tendrán votos” decisivos en todo el proceso, por lo que deberán realizar una placa de nominación, pero, en este caso, para que un ex compañero regrese a la casa.

Pese a que la decisión dependerá de ellos, hasta que no reingresen los ex jugadores, los actuales jugadores no podrán revelar a quién entregaron su voto.

En caso de que uno de los jugadores de Gran Hermano revele a quien entregó su voto, recibirá una sanción ejemplar del dueño de la casa.

Síguenos en