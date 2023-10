“Piensa que uno es su enemigo”: Papá Lulo criticó duramente desconfianza de Coni en Gran Hermano

Terminó el caos durante este polémico domingo, tras el quiebre en la Familia Lulo, pero el malestar se quedó en los corazones de Francisco Arenas y Jennifer Galvarini, quienes criticaron la desconfianza que mostró Constanza Capelli.

La bailarina dejó la grande en la casa por lo que sería un malentendido durante el “carrete” del viernes, cuando Sebastián Ramírez se acercó para disculparse con Pincoya.

De hecho, ella misma lo admitió durante la conversación que tuvieron los conductores del programa a solas con ella. Aunque, aparentemente el “mea culpa” llegó demasiado tarde como para que las cosas se pudieran recomponer.

La crítica de la Familia Lulo

“Si ella no confía en mí, yo no puedo hacer más. Siempre le he sido leal, aunque ella crea que no es así. A mí me duele enormemente que ella desconfíe“, fue como Pincoya describió la situación con Coni.

Y de hecho, se pudo notar que el malestar es compartido por Papá Lulo. “Sí sé… Si no tienes que decirme nada, Pincoya, si yo sé“, le respondió tratando de evitar que ella se justificara.

“Ella no entiende, si no quiere entender razones… Ella está (encerrada) en su idea, tú no la puedes hacer entender. Por eso te digo, quedémonos callados, porque tú no puedes hablar con una persona que no quiere entender“, sentenció Francisco.

Revisa el momento a continuación:

