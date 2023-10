Francisco ironizó sobre problema de Mónica con prótesis dental en Gran Hermano: “No puede abusar tampoco”

Durante la noche del pasado martes, Mónica Ramos indicó a través de las historias de Instagram de Michael Roldán que su motivo para volver a entrar a la casa de Gran Hermano sería obtener dinero para pagar una prótesis dental que perdió.

El comentario fue compartido por el periodista y panelista del programa, aunque ella también se lo comentó a Jorge Aldoney en su paso como visita de la casa-estudio. Y de hecho, el ex Míster Chile tuvo una idea para ayudarla.

El modelo manifestó sus intenciones de contar el problema de Mónica en vivo, mientras el programa estaba al aire con los animadores. Y esto se lo confesó a Jennifer Galvarini, aunque la idea a la chilota no le pareció del todo, y enseguida le advirtió a Francisco Arenas sobre su plan.

Debo admitir que esto me dió mucha pena, Monica aceptó este repechaje para juntar dinero para un tratamiento 🥲pese a todo, ya que no logró entrar ojalá le salgan algunas campañas para que junte sus luquitas y le deseo lo mejor! #LaResistenciaLulo #GranConstanza #TheLulosShow pic.twitter.com/Jg9kl2qNEd — 🔥SIGAN RABIANDO🔥 (@lagatarabiossa) October 11, 2023

El “pelambre” de Francisco y Pincoya

“La Mónica le dijo a Jorge que quería volver porque se rompió su prótesis. Entonces, Jorge quiere decirlo ahí, en el programa con la Diana… Pero yo creo que no corresponde“, fue el comentario que Pincoya le lanzó a Francisco sobre el tema, a lo que él enseguida manifestó su tajante opinión.

“Es que uno no puede abusar tampoco, ¿o no? Entonces voy después yo… Que no tengo casa“, ironizó Papá Lulo sobre el problema de Mónica. De hecho, ambos estaban de acuerdo en que Jorge o debía hablar del tema en el programa.

De igual forma, la chilota dijo que hablaría con Gran Hermano sobre esto y que le plantearía una posible alternativa para Mónica, a través de una amiga que la podría ayudar con su implante.

Revisa el momento a continuación:

