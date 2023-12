Papá Lulo explicó por qué no ha hecho eventos: Vinculó a Pincoya

La poca presencia de Francisco Arenas en eventos ha despertado las sospechas de sus seguidores. Por ello, Papá Lulo decidió terminar con ciertos rumores y aclarar por qué han disminuido sus presentaciones discotequeras.

Al ser invitado al programa Zona de Estrellas, el ex jugador de Gran Hermano se sinceró y reveló las razones que lo llevaron a disminuir la cuota de eventos.

“La primera vez anduve por varios lados, incluso dejé algunos postergados, pero no quería ingresar la segunda vez (a la casa de GH) porque me pregunté: ‘¿Voy a salir mejor, peor o igual?“, reflexionó Papá Lulo.

Francisco Arenas se caracterizó por sus divertidos pasos de baile y por sus intervenciones con la “Familia Lulo” durante Gran Hermano Chile. Aquello le otorgó la posibilidad de tener varios eventos tras su primera salida del reality.

El esperado regreso de Papá Lulo a la casa más famosa del mundo por el repechaje dejó expectantes a los fanáticos del programa, dejando muchos de sus eventos en pausa. Sin embargo, todo cambió al ser eliminado por segunda vez.

¿Por qué Francisco se alejó de los escenarios?

En ese aspecto, el camionero explicó que ahora hay un nuevo factor a considerar para realizar sus eventos a lo largo del país.

“Voy a ser honesto (…) está en conversaciones. La gente quiere que los haga, pero con la Pincoya, los dos, pero resulta que yo no quiero molestarla porque está en otra cosa”, confesó.

Pese a todo, el ex participante de Gran Hermano Chile se toma las cosas con una perspectiva positiva, ya que no depende de los eventos para generar ingresos.

“Yo arreglo camiones. Esta semana fui y me gané unas lucas por ahí, entonces esas cosas son complementarias. Tengo 62 años, no me voy a volver loco, me lo tomo con calma“, concluyó Francisco.

