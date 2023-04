Papá de Nicolás Massú se casó con Jimena Fredes, su pareja 28 años menor: “Mi vida me cambió con ella”

Luego de 14 años de relación, Manuel Massú, padre del ex tenista Nicolás Massu, vivió uno de los días más felices de su vida junto a su pareja Jimena Fredes, luego de que ambos contrajeran matrimonio por el civil.

“Vivimos hace 13 años juntos y quisimos dar un paso más allá con la relación. Fue una idea que veníamos conversando y fue tomando forma. No fue de un día para otro”, reveló a LUN la novia, quien tiene 28 años menos que él.

La pareja ya se había unido en una ceremonia religiosa hace pocos días, donde estuvieron acompañados de su familia y amigos, incluidos los tres hijos del novio, Nicolás, Jorge y Stefano.

“Estábamos en Mendoza y celebrando nuestro aniversario, Manuel me miró y me dijo ‘¡Nos casamos!’. Yo le pregunté ‘¿estás seguro?’ y él me respondió ‘absolutamente‘”, dijo Fredes sobre el momento en que surgió la idea del casamiento.

Desde que están juntos, ambos continúan trabajando en sus áreas y con un perfil bajo. Mientras Manuel monitorea sus negocios, Jimena sigue trabajando como educadora de párvulos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jimena Fredes Arredondo (@jimenitafredes)

“A Manolo yo lo veo y no representa la edad que tiene. Gracias a su forma de ser tiene más energía que yo y no se nota. Tiene ganas de hacer cosas, de salir, de pasear y cuesta seguirle el ritmo”, señaló también Fredes.

A pesar de las críticas por la diferencia de edad, Massú asegura que se siente muy feliz junto a su pareja. “Mi vida me cambió con ella. La verdad es que creo que es lo mejor que me ha pasado y me cayó del cielo, estoy muy pero muy feliz”, señaló.