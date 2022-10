Paramore en Chile: Ya hay hora de inicio para la venta de entradas de su concierto

El miércoles se dio a conocer que Paramore regresará a Chile en 2023.

La icónica banda liderada por Hayley Williams se presentará en nuestro país tras lanzar el videoclip de su nuevo sencillo This is Why, mismo nombre de su sexto álbum.

Este trabajo de estudio, que también llegará el 2023, es su primer LP tras cinco años de pausa, luego de After Laughter (2017).

Esta nueva gira por Sudamérica marca la vuelta de Paramore a territorio nacional, tras sus pasos en 2008, 2011 y 2013.

Dónde y cuándo

Según publicó el propio conjunto, su gira por Latinoamérica pasará por Chile, Argentina, Brasil y Colombia.

La agrupación conocida por sus singles That’s what you get, The only exception y Still into you, entre otras, se presentará en el Movistar Arena el 5 de marzo del próximo año.

Hora de venta de entradas

La venta de entradas comenzará este viernes 7 de octubre a través de sistema Puntoticket.

Junto a esto, la productora Bizarro también se informó esta jornada el horario desde el que se podrán adquirir: El sistema estará habilitado a partir de las 12:00 PM.