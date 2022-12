Incluye su famoso villancico: Paramount+ estrenará esperado concierto navideño de Mariah Carey para Noche Buena

All I Want For Christmas Is You. Esa es una de las canciones navideñas más famosas de los últimos años y que es interpretada por Mariah Carey, una artista de vasta carrera que, pese a que está vigente durante todo el año, hace aún más eco apenas llega diciembre.

Considerando esto, es muy importante el anuncio que tiene Paramount+: La plataforma estrenará Mariah Carey: ¡Merry Christmas to all!, un nuevo concierto especial de dos horas de la Reina de la Navidad, y que estará disponible desde el sábado 24 de diciembre.

Filmado en Nueva York, en el mundialmente conocido Madison Square Garden Arena, el concierto especial presentará a la cantautora interpretando un repertorio de sus festivos éxitos navideños, incluyendo el éxito de venta masiva favorito All I Want for Christmas Is You.

Mariah Carey es autora, empresaria, filántropa, productora y ganadora de múltiples premios como artista y compositora. Es la artista femenina con más ventas de todos los tiempos, con más de 200 millones de álbumes vendidos a la fecha y 19 sencillos en el puesto número 1 del Billboard Hot 100, más que cualquier solista de la historia.

Con su registro vocal de cinco octavas, su prolífica composición y su talento como productora, Carey es realmente el modelo de la interpretación pop moderna.

Mariah Carey: ¡Merry Christmas to all! es una coproducción de Sony Music Entertainment y Supply & Demand, en la que Mariah Carey, Joseph Kahn, Charleen Manca y Nicola Doring son los productores ejecutivos.