El Universo Star Trek, que incluye series, películas, animaciones y live-action, llega a Paramount+, el servicio de streaming premium de ViacomCBS y ya se reveló la fecha de su estreno en la plataforma.

Star Trek: Discovery

Los nuevos episodios de la cuarta temporada de Star Trek: Discovery se estrenarán el 11 de febrero en exclusiva por la plataforma.

Esta nueva entrega, encuentra al Capitán Burnham y la tripulación del U.S.S. Discovery, enfrentando una amenaza diferente con los mundos de la Federación y los que no pertenecen a ella. Deberán enfrentar el impacto de lo desconocido y trabajar juntos para asegurar un futuro esperanzador para todos.

Star Trek: Prodigy

El estreno exclusivo de la primera temporada será el 11 de febrero. Star Trek Prodigy es desarrollada por los ganadores del premio Emmy®, Kevin y Dan Hageman (“Trollhunters” y “Ninjago”).

Prodigy es la primera serie de Star Trek dirigida a nuevas generaciones que sigue a un grupo de jóvenes alienígenas que deben descubrir cómo trabajar juntos mientras navegan por una galaxia en busca de un mejor futuro. Estos seis jóvenes marginados no saben nada sobre la nave que comandan, sin embargo, en el transcurso de sus aventuras, juntos conocerán la Flota Estelar y los ideales que representan.

8 películas de la franquicia

Además, en Paramount+ los fanáticos de la franquicia podrán disfrutar del amplio catálogo de películas a partir de este martes 25 de enero:

• Star Trek: The Motion Picture

• Star Trek II: The Wrath of Khan

• Star Trek III: The Search for Spoc

• Star Trek IV: The Voyage Home

• Star Trek V: The Final Frontier:

• Star Trek VI: The Undiscovered Country

• Star Trek Generations

• Star Trek: First Contact

Alex Kurtzman, arquitecto y productor ejecutivo de la franquicia, comentó que “hace cuatro años, hicimos la promesa de convertir ‘Star Trek’ en algo increíble, y gracias al trabajo arduo realizado por nuestros talentosos showrunners, escritores y directores, junto con el extraordinario apoyo de CBS Studios y Paramount+, mantenemos nuestra palabra”

“Ahora nuestros programas están configurados para el futuro mientras trabajamos para construir la próxima fase de programación de ‘Trek’ para los próximos años”, añadió.

Universo Star Trek sigue creciendo

A mediados de 2022 el Universo Star Trek seguirá creciendo con la incorporación de: