Paramount+, el servicio de streaming premium de Viacom CBS, confirmó que la segunda temporada de Departure llegará a la plataforma el seis de enero de 2022, para toda América Latina.

El thriller de conspiración es producido por Shaftesbury y Greenpoint Productions en asociación con Corus Entertainment. Starlings Entertainment y Red Arrow Studios en la región.

La serie sigue a un equipo de investigadores de primera, con la tarea de desentrañar los misterios detrás de una serie de impactantes desastres aéreos, marítimos y terrestres. El rodaje está protagonizada por la ganadora del premio Emmy Archie Panjabi (The Good Wife) y el fallecido ganador del Premio de la Academia Christopher Plummer (All the Money in the World).

“Estamos emocionados de confirmar la segunda temporada de Departure“, dijo Paul Del Pin, vicepresidente de Marketing & Growth para los Servicios de Streaming de Viacom CBS Networks Americas. “La primera temporada de este thriller de conspiración fue un éxito, y estamos seguros de que esta segunda temporada seguirá sus pasos”, aseguró.

“Tras la aclamación por la primera temporada de Departure en América Latina, estamos encantados de que la audiencia finalmente pueda ver cómo continúa la historia”, agregó Zasha Robles, productora ejecutiva y directora general de la distribuidora Spiral International, quien adquirió los derechos para América Latina de Red Arrow Studios International.

“Confiamos en que la narrativa cargada de emociones de esta temporada mantendrá a todos comprometidos hasta el final”, enfatizó.

Sinopsis

En esta nueva temporada, la Autoridad Federal de Seguridad en el Transporte (FTSA) contrata a Kendra Malley para investigar el accidente del Apollo, un tren experimental de alta velocidad, en la zona rural de Michigan.

Con los ojos de todo el mundo sobre ella, Kendra y su equipo desenredan una serie de hilos interconectados que conducen a una serie de motivos misteriosos. ¿Fue el magnate tecnológico inventor del software de automatización del tren? ¿Quizás un miembro misterioso de un cartel de la droga mexicana? ¿O tal vez fue un empleado descontento que se resistía a la nueva tecnología?

Trabajando en conjunto con el FBI, Kendra debe correr para descubrir la verdad detrás del accidente y ayudar a sanar el daño causado por la terrible tragedia.