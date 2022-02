Paramount+, anunció la segunda temporada de su esperada serie HALO, basada en la icónica franquicia de Xbox, la cual ha sido renovada antes de su próximo lanzamiento el jueves 24 de marzo, exclusivamente en Paramount+ de Estados Unidos y en todos los mercados internacionales donde se encuentra disponible el servicio de streaming. Además, David Wiener (Homecoming, The Killing, Brave New World) se unirá a la serie como showrunner y productor ejecutivo de la segunda temporada.

“HALO es una gran oportunidad de creación para Paramount+, razón por la cual estamos encantados de ofrecer a los fans una segunda temporada antes de que lancemos la serie el próximo mes”, mencionó, Tanya Giles, directora de programación de Paramount+.

Del mismo modo, indicó que “HALO ofrecerá un viaje emocionante tanto para los fanáticos del juego como para los no jugadores, ya que une imágenes impresionantes con una mirada más profunda a las historias detrás de los personajes más icónicos, todo ambientado en una batalla épica por el futuro de la humanidad”.

En la misma línea, David Nevins, director de guiones originales en Paramount+ y presidente y director ejecutivo en Showtime Networks Inc., comentó que “HALO nos lleva a un mundo deslumbrante que creemos cautivará al público tanto con sus imágenes electrizantes, como con su narración audaz y personajes”.

“Esta segunda temporada refleja la confianza que tenemos en el poder de esta serie épica para atraer y enganchar al público. HALO ha sido una gran colaboración con Amblin y 343 Industries, y estamos agradecidos por la oportunidad de continuar creando en conjunto”, agregó.

En su adaptación para Paramount+, HALO tendrá lugar en el universo que debutó por primera vez en 2001 con el lanzamiento del primer juego Halo de Xbox®. Dramatizando un conflicto épico del siglo 26 entre la humanidad y una amenaza alienígena conocida como el Pacto, la serie HALO tejerá historias personales profundamente dibujadas con acción, aventura y una visión ricamente imaginada del futuro.

Suit up, Spartans. The wait is almost over. #HaloTheSeries premieres March 24 exclusively on @ParamountPlus with a second season already ordered. pic.twitter.com/xWPP3wOJfE

— Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) February 15, 2022