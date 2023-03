Paramount+ lanza tráiler de segunda temporada de Yellowjackets junto a exclusiva canción de Florence + The Machine

Paramount+ lanzó el tráiler oficial de la nueva temporada del drama nominado al Emmy, Yellowjackets. Un estreno que también revela el sencillo exclusivo de Florence + The Machine, Just A Girl, una reversión de la icónica canción de No Doubt de 1995.

La segunda temporada de Yellowjackets debutará exclusivamente en la plataforma de streaming el próximo 24 de marzo, una producción cuya primera temporada tiene una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes y recibió siete nominaciones al Emmy.

“Soy una gran admiradora de Yellowjackets y de esta era de la música, y esta canción especialmente tuvo un gran impacto en mí mientras crecía, así que me emocionó que me pidieran que la interpretara de una manera ‘profundamente inquietante’ para el programa”, dijo Florence Welch sobre Just A Girl y la serie.

“Realmente tratamos de agregar algunos elementos de terror a esta icónica canción para que encaje con el tono del programa. Y como alguien cuyo primer amor musical fue el pop punk y Gwen Stefani, era un trabajo de ensueño”, agregó la cantante.

De qué se trata la serie

Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson (Narcos), Yellowjackets es la saga de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol de la secundaria que se convierten en (des)afortunadas sobrevivientes de un accidente aéreo en lo profundo del desierto.

Las crónicas de la serie devienen de un complicado pero próspero equipo, a clanes salvajes, al tiempo que rastrea las vidas que han intentado reconstruir casi 25 años después, demostrado que el pasado no ha sido resuelto y que lo que comenzó en el desierto está lejos de llegar a su fin.

En la segunda temporada, han pasado dos meses desde que Shauna le dio la espalda a Jackie, con resultados desastrosos. Frente a su creciente hambre y miedo, la tensión entre las Yellowjackets solo ha empeorado.

Las duras condiciones del invierno se intensifican día a día, y la psiquis de las sobrevivientes se deteriora con la misma rapidez.

Amenazadas por la oscuridad de la naturaleza, y los inquietantes recuerdos en el presente, las ex campeonas estatales se verán obligadas a tomar decisiones imposibles. Mientras enfrentan la horrible verdad de lo que implica la supervivencia, la verdadera pesadilla para cada una de ellas será descubrir quiénes son y qué están dispuestas a sacrificar para mantenerse con vida.

Revisa el tráiler a continuación: