La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha estado en el ojo del huracán debido a las denuncias de dineros perdidos en el municipio que lideró. Acusaciones emanadas por el actual jefe comunal, Tomás Vodanovic, quien aseguró que “existe un déficit económico de $43 mil millones”.

Asimismo, semanas antes se había dado a conocer el hallazgo de miles de peluches de Renacín y Smapina en bodegas de la Corporación Municipal de Educación (Codecu) de la comuna. El concejal Bladymir Muñoz (RD) acusó un gasto de $50 millones en dichos objetos con recursos municipales destinados a la educación pública.

Situación similar al descubrimiento de 20 mil test rápidos del COVID-19 vencidos en octubre.

Al respecto, la ex jefa municipal catalogó esto como “impresentable y ya es vergonzoso. Tengo que estar aclarando las mentiras por cosas que publican de la administración nueva, porque no es gestión, no he visto la gestión”.

Por otro lado, Barriga también arremetió contra Vodanovic tras darse a conocer estos problemas económicos en el municipio. “Que recurra donde tenga que recurrir, por televisión no se solucionan estas cosas. Él ha dicho muchas cosas y no se hace cargo (…), dice ahora que el municipio está quebrado, entonces ya pare que sea más hombrecito“, manifestó la ex autoridad al actual edil en Contigo en la Mañana.

En medio de dichos conflictos, la ex alcaldesa compartió un registro en su cuenta de Instagram que dio paso a una serie de interpretaciones y que, porqué no, podrían aludir a todos estos problemas anteriormente mencionados.

A través de un video basado en la aplicación Reface para redes sociales, Barriga utilizó la plataforma para poner su rostro por sobre el personaje de La novia, protagonista de Kill Bill interpretada por la famosa actriz Uma Thurman.

“Algo parecido son mis días…”, escribió en esta historia publicada en Instagram.

