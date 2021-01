Brad Pitt y su amigo Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, fueron fotografiados durante las festividades de Año Nuevo en las playas las Islas Turcas y Caicos.

Según la revista People El actor, de 57 años, disfrutó de un tiempo buceando durante el fin de semana mientras estaba de vacaciones en el resort Amanyara.

Las fotos muestran a Pitt con una máscara de snorkel negra sentado en un bote con sus tatuajes a la vista.

La figura de Hollywood decidió recibir el año nuevo en compañía de sus buenos amigos. Los hijos de Brad con su ex Angelina Jolie pasaron las Fiestas con su madre.

¿Qué tiene tatuado? En la colección de tatuajes se encuentran las primeras iniciales de cada miembro de la familia, un conjunto de líneas diseñadas por la ex Angelina Jolie, la fecha del cumpleaños de su ex esposa, un esquema de Ötzi the Iceman y la palabra latina Invictus (“Invencible), afirma el medio.

Según se especula, la ahora ex novia Nicole Poturalski, a quien una fuente le dijo previamente a la revista People que no ha estado con el actor desde agosto.

“Brad no ha visto a Nicole desde agosto. Nunca fue una relación”, dijo la fuente en octubre. “Se vieron varias veces y eso es todo. No se puede llamar separación, porque en primer lugar nunca estuvieron juntos. Fue una aventura casual y eso es todo”.

Según la revista, Pitt y la modelo alemana se conocieron por primera vez en una fiesta después del estreno en Berlín en agosto de 2019 de su película Once Upon a Time in Hollywood. La ex pareja fue vista por primera vez en agosto llegando al aeropuerto Le Castellet en Francia.

El protagonista del filme ha mantenido un perfil relativamente bajo durante la pandemia de coronavirus, aunque él y su ex, Jennifer Aniston, emocionaron a los fanáticos con su comentado encuentro virtual con fines benéficos en septiembre.