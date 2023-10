No salió como esperaba: Participante de Gran Hermano quiso “lanzarse al público” durante La Fiesta

La visita de Américo a la casa de Gran Hermano dejó extasiados a todos los participantes del reality show y es que tras la salida del cantante, se desató un ambiente de risas y bailes. Sin embargo, pasada las 3 AM. los jugadores decidieron “lanzarse al público” uno a uno, actividad que resultó bien hasta que fue el turno de Jorge. Un mal cálculo de sus compañeros ocasionó que el ex Mister Universo Chile cayera al suelo “directo de hocico” como comentó él mismo. La situación no pasó a mayores e incluso algunos siguieron entreteniéndose en esa peligrosa actividad.