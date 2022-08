Participante de El Discípulo del Chef se ofreció para el capítulo de eliminación: “No vamos a perder”

Tras la salida de César Campos de El Discípulo del Chef, los participantes restantes se prepararon para una nueva semana de competencia.

Los equipos rojo, verde y azul debieron enfrentar una prueba grupal bajo la consigna cocinar con interiores: Lengua, hígado y riñones.

¡Nueva semana de competencia! 🔥 Los tres equipos buscarán salvar a sus discípulos de la zona de riesgo 😱 ¿Lograrán deleitar con sus preparaciones? Averígualo HOY en #ElDiscípuloCHV 🍴 pic.twitter.com/ibgOvVtMjN — Chilevisión (@chilevision) August 15, 2022

Tras mostrar sus preparaciones a tres exigentes jurados, el primer lugar lo ganó el equipo azul, el segundo el rojo y el tercero el verde.

Por esa razón, el chef Ennio Carota tuvo que nominar a un integrante de su grupo, no sin antes aclarar que “estoy muy satisfecho del desempeño de mi equipo”.

“Sería más fácil nominar si alguien lo hiciera mal, pero todos hicieron un muy buen trabajo. El criterio va a ir más a la confianza y seguridad de que nadie se va a ir del equipo verde”, aseguró el italiano.

Bajo ese argumento, el chef a cargo eligió a Ignacio “Nacho” Román, quien anteriormente le dijo que lo nominara.

“No vamos a perder, equipo. Vamos a seguir avanzando. Me ofrecí por seguridad. Ya he estado en estas situaciones antes”, afirmó el ex MasterChef, que quedó en riesgo para el capítulo de eliminación del domingo.

