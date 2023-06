En menos de 24 horas: Participante realizó la primera nominación espontánea de Gran Hermano Chile

Este domingo 18 de junio fue el esperado estreno de Gran Hermano Chile, el reality más importante del mundo que llegó a las pantallas de Chilevisión en un formato inédito en la televisión chilena.

En total, 18 personas deberán convivir en una moderna casa estudio ubicada en Argentina, en donde está prohibido el acceso a teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y las visitas, perdiendo total noción del tiempo.

Si bien todo partió con mucha alegría y buena onda, con el paso de las horas comenzaron a aparecer las primeras diferencias entre los concursantes y todo producto de la comida.

Así quedó reflejado en la primera compra semanal, donde dos jugadoras fueron las elegidas para realizar esta misión en el supermercado con un presupuesto total y un tiempo de 15 minutos.

La primera nominación espontánea

Las encomendadas para la esperada compra fueron Francisca Maira y Jennifer Galvarini, esta última conocida en redes sociales como “La Pincoya Sin Glamour”. Sin embargo, no aprovecharon el tiempo y olvidaron varios productos esenciales para cocinar durante la semana.

Este hecho generó el primer quiebre al interior de la casa estudio, donde algunos concursantes manifestaron su descontento por la compra. Incluso, motivó a una participante a usar la primera “nominación espontánea” del programa.

Se trata de Maite Phillips Barril, estudiante de Ingeniería Comercial que acudió a “El Confesionario” para revelar al Gran Hermano sus dos nominaciones: Francisca y Jennifer.

“Entiendo que haya sido un error y al final eso lo van a ver ustedes más que nosotros (…) Es algo que hablamos de la importancia de cada producto, que eran los productos no perecibles, proteínas, verduras y después demases”, indicó en la instancia.

En ese sentido, la joven afirmó que “el hecho que hayan pasado las verduras primero, además que es muy poca cantidad, yo presiento que no vamos a tener comida de aquí al sábado. Entiendo que hay nerviosismo y todo, pero igual es algo que va a afectar mucho a la casa, al genio, a la convivencia”.

Finalmente, sostuvo que su decisión también fue parte de una “estrategia”, ya que ella cree que “va a haber harta gente que me va a votar, porque no soy de hablar cuando hay mucha gente (…) Siento que hay una competencia como de gritos para ver quién puede hablar y no es como mi estilo”.

¿Qué es una nominación espontánea?

Cada miércoles, los participantes deberán votar para elegir a uno de sus compañeros que abandonará la casa-estudio. Los más votados irán a la Placa de nominación y, posteriormente, uno de ellos será eliminado por el público el día domingo.

No obstante, esta temporada cuenta con dos nominaciónes especiales: Una de ellas es la “espontánea“, instancia en que un jugador puede recurrir sólo una vez por semana. A diferencia de las nominaciones comunes, la primera persona votada recibirá tres puntos y el segundo, dos puntos, lo cual podría ser perjudicial para la votación del miércoles.

En este caso, Maite le dio tres puntos a Francisca y dos puntos a Jennifer.

