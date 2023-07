“Estoy castigá”: El particular desafío a Pincoya que celebraron los jugadores de Gran Hermano

Una particular situación se vivió durante la jornada de este martes en la casa-estudio de Gran Hermano Chile y que involucra directamente a una participante. Se trata de Jennifer Galvarini, más conocida como “La Pincoya”, quien fue retada por “Big” a guardar silencio para alcanzar un objetivo “personal”. Por medio de mímimas, la jugadora le dijo a sus compañeros que está “castigada” y les pidió que no le hablaran. “Chiquillos, la Jenni no puede hablar por dos o tres horas para que no le metan conversa, por favor”, señaló Viviana, desatando los aplausos inmediatos del resto de los habitantes. “¡Gracias Gran Hermano! ¡gracias por escucharnos!”, indicó Rubén.