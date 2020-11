El exitoso sencillo de Miley Cyrus, Party in the U.S.A., estrenado en 2009, volvió a entrar en las listas el sábado, luego de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En menos de dos horas, la cuenta de Twitter Chart Data informó que la canción había superado la lista iTunes Top 200 en los EE.UU. Desde entonces, la canción ha sido recogida por varias estaciones de radio en todo el país norteamericano.

La cantante respondió al resurgimiento de su canción a través de Twitter, compartiendo su entusiasmo por el triunfo de Biden y Kamala Harris.

“¡Esta es una fiesta en los Estados Unidos!”, escribió Cyrus, junto con hacer retuit de videos que mostraban a personas en las calles de Nueva York, Washington D.C. y otras ciudades, improvisando y cantando la canción de 2009.

El tema también se tomó las calles de Estados Unidos durante este sábado, donde miles de ciudadanos coreaban la letra o simplemente ponían la canción a alto volumen en autos.

“People have been driving by blasting Party In The USA." – ABC News Achor! pic.twitter.com/6GPjYEFP0G — Miley Updates (@MileyUpdates) November 7, 2020

People in Times Square chant and sing @MileyCyrus' "Party In The USA" to celebrate #JoeBidenKamalaHarris2020 pic.twitter.com/lQGGmLAkie — Pop Tingz (@ThePopTingz) November 7, 2020

HUGE Crowd in D.C singing Party In The USA ❤️💙 pic.twitter.com/F23NIbASnb — Miley Updates (@MileyUpdates) November 7, 2020