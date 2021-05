“Tengo que dar una noticia muy mal… Es que mi Guero se me ha muerto. Guero ya no está conmigo (…) Se ha muerto. Ya no va a estar más. No sé qué hacer, era mi hijo”.

De esta forma el influencer español Pascual Fernández informó la muerte de su perro Guero, animal que lo acompañó durante años, incluso en diversos programas y realities.

Pascual, entre lágrimas, relató que su mascota se encontraba en buen estado de salud. “Estaba bien, le hicieron una eco y estaba bien. No me podido despedir. Es duro no despedirse de tu hijo cuando se va”.

Lee también: Muere Bo, el perro que acompañó a la familia Obama por más de una década

Según especificó, los veterinarios indicaron que a Guero le dio un infarto repentino. Posteriormente, comentó que su perro “cumplía años el día 9 y yo cumplo años el día 10. Íbamos a cumplir años juntos. Era mi vida, era mi alma. Se me fue la mitad de mi alma”.

“Siempre temí este momento y por más que me mentalice para soportarlo, hoy es el día más doloroso de mi vida. Se fue mi hijo, Guero. Te vas y me dejas con el alma rota y el cielo lo sabe por eso llora conmigo, hemos vivido cosas maravillosas juntos, viajes, experiencias, risas, llantos, amores y desamores”, escribió el influencer a través de una publicación en Instagram.

Además, aprovechó de agradecer a Guero por los años que estuvieron juntos. “Me siento orgulloso del hijo que tuve, espérame donde quiera que estés porque algún día volveremos a abrazarnos. Mi vida acaba de terminar en cierto modo porque me quedo cojo sin ti, si supieras como de destrozado estoy. Espero haber estado a la altura de ser tu padre… porque tu fuiste lo más valioso que la vida me entregó”.

Lee también: “Efecto Amor”, el testimonio de la incondicionalidad entre una joven y su perrita más allá de la muerte

“Sólo quiero darte las gracias por enseñarme lo que significa el amor verdadero, por estar a mi lado siempre, ya sabes que me salvaste muchas veces la vida solo con tu mirada… espero que pronto pase este dolor que tengo y no me deja respirar. Te amaré eternamente”, finalizó.

En la publicación, ex integrantes del reality chileno ¿Volverías con tu ex? como Yuli Cagna, Silvina Varas y Alex Consejo, quienes compartieron el encierro con Guero, le escribieron a Pascual para expresar sus condolencias.