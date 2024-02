“Me sorprendió que me conociera”: El particular encuentro de Pastelito con la Princesa Estefanía de Mónaco

Agustín Maluenda, mejor conocido como “Pastelito”, fue invitado al Festival Internacional del Circo de Montecarlo, donde tuvo un particular encuentro con nada más ni nada menos que la Princesa Estefanía de Mónaco.

Todo se habría suscitado luego de la presentación del payaso chileno en el evento circense más importante del mundo, el pasado miércoles en el principado europeo, donde se encontró con la princesa Estefanía, quien era la directora del show.

Maluenda, en conversación con LUN, calificó el encuentro como “algo bien casual, fuera de protocolo”, revelando que en una primera instancia junto a su amigo trapecista, Juan Segovia, abandonaron la esperanza de conocerla tras pensar que se retiraba del lugar.

“La princesa quería conocer a Pastelito”

Cuando todo estaba perdido, Pastelito escuchó el llamado del asesor directo de la princesa, quien le comentó que la heredera deseaba conocerlo.

“Era Urs Plis, asesor directo de la princesa y del Principado de Mónaco. Apareció y dijo que la princesa quería conocer a Pastelito”, expresó Maluenda.

“Fue una impresión muy grande, yo me puse muy nervioso. Me sorprendió que me conociera. La princesa había visto la presentación que tuve junto a mi hijo Junior en el Festival de Italia. Lo primero que me dijo fue ‘Pastelito de Chile’. Y yo hice una reverencia y ella se reía”, agregó.

Durante el encuentro, la Princesa Estefanía no dudó en hacer alusión al físico de Pastelito y su particular simpatía. Tras ello, el payaso chileno la describió como “cercana y simpática”.

“Después me dijo ‘usted es pequeñito y simpático’. A mi me dio risa y después le pedí una foto de manera muy informal, como si fuera jugador de futbol. Al final me fui haciéndole harta reverencia y ella sonrió”.

“Debe haber pensado ‘este es el payaso chileno que vamos a traer el próximo año’. La encontré cercana y simpática”, cerró.

