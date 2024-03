Pastelito sinceró por qué ha rechazado participar en el Festival de Viña: “Uno no puede hacer lo que no es”

Agustín Maluenda, popularmente conocido como “Pastelito”, reveló las razones por las cuales nunca ha formado parte Festival de Viña del Mar, a pesar de haberse presentado en otros eventos del mismo tipo durante su carrera.

Además reveló detalles sobre la invitación que le hizo la princesa Estefanía para formar parte del Festival Internacional del Circo en Mónaco.

¿Por qué Pastelito no ha formado parte del Festival de Viña?

“A mí me han llamado tres veces, tres veces hemos estado a punto de ir, pero nunca se llega a un buen puerto porque yo siempre lucho por mi arte, que es el circo y cuando hay cambios en una rutina o en un personaje, yo digo que no”, señaló Maluenda a Página 7.

En esa misma línea, agregó: “Si yo voy algún día, voy de payaso con todas mis condiciones y que me acepten como yo soy, con mi trabajo que tiene una carrera de muchos años”.

Sin embargo, ahondando en las razones por las cuales no ha accedido a modificar su rutina para el Festival de Viña del Mar, señaló: “Yo no hago stand up comedy, yo no soy humorista, creo que hay compañeros que lo hacen muy bien y uno no puede hacer lo que no es”.

Por otra parte, Maluenda confesó que su enfoque actual se relaciona con la preparación de su espectáculo en el Festival Internacional del Circo en Montecarlo, el cual se llevará a cabo en 2025.

“Por ahora mi enfoque es el circo y llevar al payaso chileno al nivel máximo, en eso estoy luchando”, señaló finalmente el artista circense.

