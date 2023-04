Pato Laguna detalló complicado quiebre familiar con Yanina Halabi: “Estuvimos en un programa del Sename”

Fue hace algunos años que Pato Laguna dejó el mundo de televisión y se fue junto a sus dos hijos a Rancagua, donde actualmente es dueño de un gimnasio.

Sin embargo, este fin de semana reapareció para ser parte del programa La Divina Comida de Chilevisión, junto a Anita Alvarado, la diputada Camila Flores y el rapero Juan “Zaturno” Lagos, donde entregó detalles sobre ese proceso que vivió hace ya cinco años.

En concreto, el ex modelo relató cómo había sido irse a vivir con sus dos hijos a Rancagua y entregó algunos detalles de su separación de hace cinco años con su ex pareja, Yanina Halabi.

“Me quedé viviendo con mis dos hijos por temas de la separación. Partí para Rancagua por un tema más de apoyo logístico, de que no estaba tan solo con ellos acá en Santiago” comenzó el ex chico reality.

Luego de un difícil proceso familiar, en 2015, Laguna se quedó con la custodia legal de sus dos retoños. “Finalmente el tema se dio así, eso es lo que me tocó vivir a mí y la verdad es que hemos tratado de llevarlo de la mejor forma posible”, aseguró.

Relación con ex pareja

Tras ser consultado por la relación actual que mantiene con la madre de sus hijos, el ex chico reality señaló que, si bien pasaron por momentos muy complicados, hoy tienen una relación respetuosa.

Además, reveló que estuvieron en un programa del Sename. “Todos se asustan por la palabra ‘Sename’, pero finalmente, después de todo esos procesos a los que uno les tiene susto, te das cuenta de que sirven realmente”.

“En algún momento, los dos, pasamos momentos buenos, malos, altos y bajos, pero finalmente llegamos a un minuto en que la cuestión se calmó, entre los dos, y tenemos una relación cordial”, confesó.

Revisa el momento aquí: