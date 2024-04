“Una humillación”: Pato Oñate arremetió contra diputado por mensaje tras muerte de su esposa

Patricio Oñate manifestó su enojo en redes sociales después que recibiera el mensaje de un diputado, luego del fallecimiento de su esposa María Cecilia Briceño producto de un agresivo cáncer.

Por medio de un video en su cuenta de Facebook, el recordado ex notero televisivo hizo su descargo contra el parlamentario de Chiloé Fernando Bórquez (UDI), quien le habría enviado un papel expresando sus condolencias.

El descargo de Pato Oñate contra diputado

“No tengo nada contigo, pero no me podi’ mandar una hoja, una fotocopia. Por eso las cosas se hacen malas, porque ustedes que tienen el poder (…) hacen lo que quieren”, expresó Oñate en el registro.

En ese sentido, el comunicador agregó: “No te lo acepto, es una humillación. Indignante, hue…”.

Luego, procedió a leer el mensaje que le hizo llegar el legislador a su domicilio: “En estos momentos difíciles, quisiera expresar mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Que el tiempo les traiga paz y sanación y que los recuerdos felices les de fuerzas para seguir adelante“.

Ante esto, Patricio se descargó diciendo “lo copiaste y lo pegaste, hue… (…) No quiero esto, es una vergüenza, una humillación“.

“Eres diputado de la República. No tengo nada contra ti, pero es mejor que no lo hubieras hecho, porque las cosas mal hechas no se hacen“, añadió el ex notero, quien concluyó el registro rompiendo el mencionado papel.

“Lo hago tira con ganas. Ni siquiera lo voy a quemar, me lo voy a guardar”, remató.

