Pato Torres respondió a crítica por intervenir su piel: “Lo que me queda de vida…”

Patricio Torres se llenó de comentarios en redes sociales luego de publicar un video donde se realizó varias intervenciones en la piel, lo que inmediatamente generó diferentes opiniones en sus seguidores.

El humorista fue hasta una clínica estética ubicada en Providencia, donde se aplicó plasma rico en plaquetas (PRP) para el rostro y también una sueroterapia con vitamina c y biológicos.

Y aunque estos procedimientos apuntan a una mejoría en su estética, los usuarios en internet no se lo tomaron de la mejor forma, porque de plano dejaron en la caja de comentarios un montón de críticas.

¿Por qué lo criticaron?

Pero el que más llamó la atención, incluso del propio Pato Torres fue uno que él mismo se animó a responder. Puede que por la gran osadía de la persona que no tuvo tapujos en compartirle su opinión.

“Ya… ¿No será mucho? Quiere ser Dorian? Córtela, asuma su edad“, fue el comentario de una seguidora que lo comparó con el conocido personaje del libro “El Retrato de Dorian Gray”, quien tenía una fijación con verse eternamente joven.

Aunque Torres no se quedó callado, y aunque de buena forma, le respondió: “Sí, la acepto, sólo que me gusta cuidarme y tener una mejor calidad en lo que me queda de vida”, cerró.

Revisa la publicación en Instagram:

