Pato Torres se lanzó contra críticas por hacerse un tratamiento estético: “Córtela, asuma su edad”

El actor Patricio Torres, recordado por sus papeles en Teatro en Chilevisión, no tuvo pelos en la lengua para contestar un comentario crítico sobre un tratamiento estético al que se sometió.

Todo comenzó cuando el reconocido intérprete publicó en sus redes sociales una sesión de este procedimiento, el que tiene como objetivo promover la regeneración celular y atrasar el envejecimiento.

El tratamiento comienza con la extracción de sangre del paciente. Luego ésta se centrifuga y se extrae el plasma rico en plaquetas que contiene. Finalmente, el producto se infiltra en la piel.

“Me hice dos tratamientos. Uno es sueroterapia, y vitamina C. Con eso quedo espectacular. Y además, le agregué las plaquetas. Así que estoy completito en poco tiempo. Me ha hecho muy, pero muy bien, porque me da mucha energía. Realmente increíble”, comentó el también comediante en sus redes.

Comentarios críticos por su edad

Sin embargo, entre los comentarios que distintos seguidores del actor, destacó uno que le dijo lo siguiente: “Ya… ¿No será mucho? ¿Quiere ser Dorian?-aludiendo a la novela El retrato de Dorian Gray-. Córtela, asuma su edad”.

Las palabras de este usuario provocaron la molesta de Pato Torres, quien no escatimó en responderle lo siguiente: “Si la acepto. Solo que me gusta cuidarme y tener una mejor calidad de lo que me queda de vida”.

Por otra parte, muchos celebraron la acción de la figura de los espectáculos, quienes también preguntaron en qué consistía el tratamiento y qué valores tiene.

