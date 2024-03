“Quiero arreglarlo”: Pato Torres confesó atravesar compleja situación económica a sus 70 años

El reconocido actor y comediante, Patricio Torres dio cuenta de la situación económica por la que está pasando hoy a sus 70 años.

“Pato” hizo la revelación en el programa “Emprendidos” de Tevex Televisión, donde su edad sería el factor principal para resolver ciertas deudas económicas que mantiene.

“El solo hecho de sentir que ya tienes 70 años y que hay ciertas exigencias para muchas cosas como, por ejemplo (…), para ponerse al día en tus cuentas y en las deudas que tú tienes que cumplir”, expresó el actor.

En esa misma línea, Torres confesó que actualmente tiene el atraso de dos cuotas en su crédito hipotecario, situación que el banco no le permitiría solucionar, ni tampoco renegociar debido a su edad.

“Vas a pedir un crédito y no te lo dan porque tienes 70 años. Tú dices, ‘¿cómo arreglo esta situación?’ Quiero arreglarlo, pero no me dejan“, afirmó.

Finalmente, Pato reflexionó: “Chile no está hecho para tener a gente adulto mayor que está vigente, que está con trabajo, que está haciendo cosas, menos para los jubilados”.

Revisa el momento a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tevex Televisión (@tevexoficial)

Síguenos en