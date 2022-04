Patricia Larraín tras alejarse de la TV: “Aprendí lo que cuesta ganarse $100 mil”

Patricia Larraín lleva años lejos de la televisión y en una reciente entrevista contó cómo es su vida y lo que ha aprendido en este tiempo.

En conversación con el espacio transmitido por Instagram de José Miguel Viñuela, Desde mi cocina con la Nené, la ex animadora contó que “no le tengo asco a nada o a cualquier pega, y siempre estoy trabajando buscando mi camino”.

La otrora panelista de Primer Plano y SQP también sinceró que “soy poco despilfarradora y cuido mis lucas. Soy súper generosa, sé lo que es ganarse el dinero, aprendí lo que cuesta ganarse $100 mil”.

“La televisión me da lata, no me interesa, de verdad”, agregó Larraín, quien argumentó que “me encanta tener mi tiempo libre, no tener ese horario fijo, tengo mis niñas”.

De hecho, detalló que sí le gustaría volver a estar en contacto las personas animando un programa pero en los nuevos formatos: “Me gustaría hacer algo en Instagram, algo más cercano a la gente”.