Patricia Maldonado revivió complejo accidente automovilístico: “No puedo creer que quedé viva”

Patricia Maldonado estuvo invitada al programa Podemos Hablar, donde revivió por primera vez los detalles del impactante accidente automovilístico que sufrió en junio de este año.

La cantante envió un mensaje de audio a través de WhatsApp a su amiga, Raquel Argandoña y reconoció que no había sido capaz de escucharlo antes, puesto que el accidente la dejó con secuelas físicas y emocionales de las que aún no se recupera.

¿Qué decía el mensaje?

“Me di vuelta en la carretera amiga, me están ayudando aquí. Fue terrible avísale a los chiquillos por favor (…) Fue terrible hue… Se hizo mier… el Jeep. Yo estoy adentro del Jeep”, fue parte del mensaje que envió Maldonado.

A pesar de estar en compañía de Argandoña, durante la emisión del programa, la opinóloga estaba absolutamente consternada y visiblemente nerviosa mientras escuchaba el registro. Incluso tuvo sostener las sienes de su cabeza con ambas manos.

“El impacto fue, que me llamó la enfermera”, señaló Raquel Argandoña, quien gracias a dicho llamado pudo avisar a todos los cercanos de Patricia antes de que ella le enviara el mensaje de audio.

Las enseñanzas que dejó el accidente

Maldonado confesó que el accidente automovilístico le dejó dolores constantes en el cuerpo, como también secuelas emocionales, las que le impedían escuchar nuevamente el mensaje de voz.

“Escuchar mi voz ahora, desesperada… me desconcierto. Me desconcierta.”, señaló la opinóloga, quien aseguró que cuando pasa por el lugar del accidente, no es capaz de reconocer el sitio, porque su cabeza suprimió dichos recuerdos.

Sin embargo, la cantante hizo una importante reflexión: “Estoy aquí, en un programa de televisión y estoy viva, o sea, no puedo creer que quedé viva después del chancacazo son ocho vueltas”, indicó Maldonado, quien además aseguró que espera no tener que atravesar nuevamente una situación similar.

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en