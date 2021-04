En un nuevo capítulo del webshow Las Indomables, Patricia Maldonado y Catalina Pulido conversaron sobre la pandemia, enfocándose en particular en la cuarentena total que atraviesa la Región Metropolitana producto del aumento de casos por COVID-19.

En la instancia, la opinóloga confesó que el confinamiento “le está pasando la cuenta”, por lo que se encuentra bastante preocupada. “Algo me pasa con el encierro, tanto tiempo en la casa me está afectando, aunque usted no lo crea… Me estoy volviendo loca, esa es la verdad. Ya no hallo qué hacer. Cocino, lavo, plancho, todo. Un mueble, lo muevo para acá. No puedo más”, declaró.

Sin embargo, no solo es la pandemia lo que inquieta a la animadora, ya que también reveló que no ha podido viajar a Estados Unidos para visitar a sus familiares.

“Llevo un año y medio acá en la casa, desde el 18 de octubre. No pude viajar a Estados Unidos… no pude viajar, menos ahora. Voy a Santiago sólo al dentista y kinesiólogo, porque me duele la espalda”, expresó.

Finalmente, la ex cantante lanzó una preocupante declaración que alertó a sus seguidores. “Un año y medio yo aquí en mi casa, cuando he trabajado desde los 10 años, de los 10 años de mi vida que trabajo. Nunca he parado, por primera vez, me quiero morir”, sinceró.