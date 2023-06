“Nada de olor a boca ni a pata”: Patricia Maldonado busca chofer tras accidente y estos son los requisitos

Luego del accidente de tránsito en el que su vehículo se volcó en una curva, Patricia Maldonado señaló que le da miedo volver a conducir, por lo que necesita a alguien que la ayude.

“No puedo manear, no lo voy a hacer en un buen tiempo. ¿Te digo la verdad? No me atrevo ni a sacar mi otro auto, le agarré un susto terrible“, indicó recientemente en una entrevista en LUN.

Por lo mismo, una persona la va a buscar y a dejar a su trabajo, sin embargo, se encuentra buscando a una persona que la vaya a dejar en caso de situaciones externas a su trabajo.

“Antes de que pasara esto, yo estaba buscando chofer, porque me canso de hacer tantas cosas e ir para allá y acá. Prefiero ir trabajando sentada atrás“, señaló.

Los requisitos

Según señaló en la entrevista la persona que quiera ofrecerse como conductor de Maldonado, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener experiencia

Documentos al día

Que no haya cometido infracciones

Que sea responsable

Que se preocupe del auto

Que la espere en el lugar

Que no fume

Que sea limpio y tenga olor a jabón

Además, enfatizó que no quería “nada de olor a boca ni a pata” y que no le importaba su forma de pensar. “Lo que piense políticamente no me interesa, sólo que maneje bien“, agregó.