El periodista Patricio Bañados es uno de los nombres que construyeron la historia de las comunicaciones en Chile.

La figura televisiva se desempeñó en plena dictadura, cuando los canales se encontraban controlados por militares. Sin embargo, el comunicador se las ingeniaba para evitar desinformar a la población.

En ese contexto, Bañados recordó un momento en particular en el podcast especial de los 60 años de Chilevisión.

El periodista confesó que una semana antes del plebiscito tomó una decisión que le costó su trabajo.

En conversación con Nicolás Copano, el comunicador reveló que le habían pedido leer una nota tras la convocatoria de oposición en el Teatro Caupolicán en la que participó Eduardo Frei Montalva.

“Habían actuado reconocidos grupos marxistas animando con arengas a la población y luego habló el ex presidente Eduardo Frei Montalva, repitiendo las mismas palabras que llevaron al país al comunismo”, tenía que leer frente a los televidentes.

Sin embargo, decidió neutralizar el mensaje y llevarlo sólo a los hechos. “Leí la noticia, pero sin decir esas cosas”, aseguró.

“Termina el noticiario y me está esperando el segundo de prensa y me dice: ‘Estás expulsado del canal’. Entonces, ‘bien’, les dije yo, ‘ustedes sabrán, la gente me va a preguntar por qué y yo voy a decir por qué'”, contó.

Mira la podcast completo acá: