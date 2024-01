Patricio Laguna reveló cómo recompuso su relación con Yanina Halabi: “Me dio un poco de susto”

Patricio Laguna entregó este viernes los detalles de la relación que mantiene con su ex pareja, Yanina Halabi, con quien tuvo una relación hasta 2017 en la que nacieron dos hijos.

La pareja tuvo una turbulenta separación protagonizada por episodios de violencia intrafamiliar, procesos judiciales por la custodia de sus hijos y maltratos denunciados por el modelo.

¿Qué dijo Patricio Laguna?

“El principio de nuestra separación no fue fácil. Cuando las relaciones terminan, siempre hay temas pendientes que siguen afectando en el día a día”, señaló Laguna a LUN.

En esa misma línea, agregó: “En ese sentido, muchas parejas caen en una especie de guerra. Cuesta entender que hay niños de por medio. Creo que los dos entendimos eso. Creo que nos centramos en el beneficio de los niños”.

La pareja que lleva más de seis años separada, atravesó un proceso constante para reconstruir su comunicación, el que duró tres años. Durante este tiempo un tribunal de familia les ordenó ingresar a un programa de “revinculación familiar” del Sename.

“Al principio me dio un poco de susto, no quería exponer a los niños. Pero el sentido era que como grupo familiar pudiéramos volver a tener una comunicación que nos permita seguir avanzando de mejor manera. Yo me decidí a hacerlo, ella también”, confesó Laguna.

Su relación con Yanina Halabi

Laguna aseguró que su relación con Halabi es de “mucho respeto”, reconociendo su rol como madre y reconoció esperar que mejore todavía más en el tiempo.

“Podría describir nuestra relación como cordial”, explicó y además agregó que: “Es como sacarse un peso grande porque estar en conflicto es de verdad muy desgastante. Quita tiempo, energía y lo peor es que mis hijos notaban esa tensión”.

