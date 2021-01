La carrera presidencial ha dado muchas sorpresas, una de ellas fue cuando el candidato Joaquín Lavín (UDI) aseguró en Tolerancia Cero definirse ideológicamente como socialdemócrata.

“Creo que Chile necesita un gobierno de centro que incorpore muchos conceptos de la socialdemocracia europea”, dijo Lavín, para sorpresa de muchos, debido a que el actual alcalde de Las Condes fue uno de los economistas chilenos denominados los Chicago Boys.

Ante esto, Patricia Maldonado analizó la candidatura de Lavín en su programa virtual La maldito.

“Vamos a salir de un payaso para caer en otro. Conozco a Lavín hace años. Todos se olvidaron que fueron hijos de Pinochet”, dijo Maldonado.

Y no sólo eso, también aseguró que “prefiero a un comunista de frente, porque el comunista me va a decir que estoy equivocada y no voy a cambiar su punto de vista. Sé dónde me tengo que guardar y proteger, pero como un caballero como Lavín, igual que Piñera, no saben para dónde van”.

Finalmente, confirmó que nunca votaría por Lavín.”Les digo a todos que jamás votaría por él. Si ustedes creen que todo va cambiar no será así, porque él se acomodó, la nuera estará en un puesto privilegiado, la señora, la vecina y el yerno”, sentenció Patricia Maldonado.

