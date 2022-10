“Me dan ganas de llorar”: El angustiante reclamo de Paty Cofré por no poder cobrar su pensión

Momentos de mucha emoción fueron los que se vivieron en una nueva emisión de Podemos Hablar, programa que se puede ver todos los viernes por las pantallas de Chilevisión.

Uno de ellos los protagonizó la comediante nacional Paty Cofré, quien reveló las complicaciones que ha tenido para cobrar su pensión, proceso que lamentablemente ha tardado mucho más de lo esperado.

A sus 83 años, la icónica comediante contó que está peleando por su jubilación “desde el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y hasta ahora no me han pescado ni para el hue…”

Entrando más en detalles sobre los motivos de esto, la artista afirmó que “me dijeron ‘mire, señora Paty, lo que pasa es que usted se inscribió cuando no tenía que inscribirse, pero los culpables somos nosotros, porque no le avisamos’”.

Cofré insistió en que concurría todos los meses al BancoEstado para encontrar soluciones durante más de 10 años. “Después salen que no, que no tengo derechos, me bloquean y me tiran para al lado, como que me agarran para el chuleteo”, dijo.

“En el tiempo que yo tuve que ahorrar para que me saliera una jubilación estaba a cargo de mi mamá, de mi hijo, y yo (era) madre soltera. No tengo ayuda de un marido y estaba postulando para mi casita, así que tenía que hacer milagros, pero yo decía ‘no importa, si total me van a jubilar. Esta platita me va a servir’, mentira”, añadió.

En ese momento, la humorista se quebró con Jean Philippe Cretton. “Me dan ganas de llorar porque no puede ser. Una mujer que ha dado 60 años haciendo reír, al espectáculo. He sido una mujer muy sacrificada, muy luchadora y ahora lo único que quiero es que se haga justicia, nada más”, recalcó.

Por último, cerró su intervención con su clásico tono y apuntó a que “creo que me voy a morir y me va a ir a dejar la plata al cajón”.