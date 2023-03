Paty Cofré revela detalles del estado anímico de Mauricio Flores por su hija: “Está completamente destrozado”

Un difícil momento atraviesa Mauricio Flores y su familia, luego que su hija Danika, de 25 años, sufriera un accidente cerebro vascular (ACV) el pasado lunes, debiendo ser ingresada de urgencia a un establecimiento de salud.

Así lo reveló el propio humorista en su cuenta de Instagram, donde informó sobre su estado y explicó en qué circunstancias se encuentra ahora. “(Está) en estado de riesgo, del cual esperamos salga pronto de esta condición. Está entubada y sedada“, reveló en una publicación.

A varios días del diagnóstico, ahora fue su amiga y colega, Paty Cofré, quien entregó nuevos antecedentes sobre el hecho, informando también sobre el estado anímico del comediante.

“Estoy rezando por la chica, está internada con todos los servicios y profesionales posibles, confío en que todo irá bien. Todos estamos pidiéndole a Dios por su recuperación y que ella no quede con secuelas”, señaló en conversación con Las Últimas Noticias.

En esa línea, la ex Morandé con Compañía aseguró que habló con Flores y su esposa. “Ella me dijo que hay que tener fe en Dios nomás. También me dijo que Mauricio está muy, muy mal. Después hablé dos palabritas con él, pero está completamente destrozado. Imagínese cómo puede estar un padre en esta situación”, expresó.

Sobre Danika, en tanto, Cofré indicó que “ella es una bella persona, es una niña excelente. Muy trabajadora, estudiosa, muy de su casa, maravillosa. Es excelente, de verdad, entonces afecta que le pase esto siendo tan jovencita“.

Finalmente, añadió que “yo la quiero mucho, le tengo mucho aprecio, como a toda la familia de Mauricio“.

“Es una niña que recién está empezando a vivir, recién está forjando su carrera. A mí me toca muy fuerte, porque tengo una nieta de la edad de Danika. No puede ser que la juventud pase por estas cosas”, cerró.