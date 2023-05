“Me caló muy fuerte”: Paty Cofré revela que grave condición de hija de Mauricio Flores casi le causa un infarto

Paty Cofré fue una de las invitadas del reciente capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde reveló que recientemente atravesó por un complejo problema de salud.

“Fue una cosa tan de improviso que todavía no me acostumbro”, señaló la comediante, quien hace unas semanas tiene un marcapasos tras sufrir un problema cardiaco.

En diálogo con Julio César Rodríguez, Cofré detalló que se dieron cuenta de esta situación durante un examen de rutina, donde el doctor le pidió a su hijo que la llevara inmediatamente a urgencias.

Si bien en un comienzo se negó a ir a la clínica, su hijo la obligó a que siguiera las instrucciones del especialista. “Llegó la cardióloga y me dijo ‘señora Paty, no sea porfiada. A lo mejor todo este rato lo va a pasar, pero usted duerme y al otro día no va a despertar’“, le advirtieron.

Delicada situación de hija de Mauricio Flores

En medio del programa, muestran un adelanto del capítulo de este viernes en Podemos Hablar donde Mauricio Flores, comediante y amigo de Paty Cofré, reveló que el delicado estado de salud que vivió recientemente su hija, Danika, habría gatillado en este problema cardiaco.

“La Patita cuando supo lo de mi hija, lloró mucho y decía ‘por qué a una niña tan joven le podía pasar una cosa así’ (…) Pero esa pena de haber llorado por mi hija, gatilló que estuvo apunto de darle un infarto cardiorespiratorio. La metieron inmediatamente y le pusieron un marcapasos”, confesó Flores.

Ante esto, Paty confirmó entre lágrimas lo dicho por Mauricio y afirmó: “es que la conozco (a Danika Flores) casi de chica, de guagüita. Eso a mí me caló muy fuerte“.

“A mí me da pena cuando un ser joven fallece, no puede ser que a la juventud le pasen estas cosas. De morirse está bien uno, se muere de viejo”, agregó.

Asimismo calificó a la joven de 25 años, quien estuvo en condición grave tras sufrir un accidente cerebrovascular, como “una niña preciosa”. “(Ella) tenía que volver, ver a su padre y su madre que sufrieron tanto (…) Lo de esta niñita fue horriblemente”, dijo.