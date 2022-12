Paty López se convirtió en madre a los 45 años en Eslovenia: “Estoy muy contenta, no pueden imaginarse”

Patricia López sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se convirtió por primera vez en madre. A través de redes sociales, la actriz de 45 años publicó un video desde un hospital en Eslovenia.

“Quiero compartir este momento tan importante en mi vida. Me encuentro aquí en una sala del hospital público de la ciudad de Slovenj Gradec, en Eslovenia. Fue en este entorno en el que tuve a mi hijo, mi querido hijo, que yace ahí y está durmiendo plácidamente”, dijo en el registro compartido en su cuenta de Instagram.

La intérprete detalló que estuvo cerca de una semana hospitalizada y este miércoles le dieron el alta tanto a ella como a su hijo, Río, fruto de su relación con Izidor Leitinger. “Los dos estamos increíbles y nos vamos a casa”, afirmó.

Además, contó que esta salida del recinto médico calzó con el cumpleaños número 50 de su esposo, a quien agradeció su “compañía, la lealtad, la fuerza y el amor con el que me sostuvo en estos días. Este es nuestro regalo de los 50 años, que aquí en Eslovenia se celebra con mucho ímpetu”.

Junto a lo anterior, relató que en su casa los esperan sus padres que viajaron especialmente desde Chile para conocer a su nieto. “Estoy muy contenta, no pueden imaginarse (…) Nació en este hospital por cesárea, nunca me lo esperé, pero así es como hay que ir fluyendo”, dijo.

El origen del nombre de su hijo

En el mismo video, la actriz contó que el origen del nombre de su hijo Río nació tras una conversación con su “maestra hermosa”.

“No estaba muy segura con los nombres y se me ocurrió preguntarle a ella, y me dijo ‘me gusta mucho Río. Y si te pregunta cuando grande por qué le pusiste así, le puedes responder que lo único que él necesita es fluir en la vida’. Y me pareció un hermoso mensaje para él y para mí como madre“, expresó.

López también anunció que continuará manteniendo al tanto a sus seguidores sobre esta nueva etapa en su vida. “Se me abrió un mundo con la maternidad y gracias a las redes sociales también un montón de nuevas amigas”.

Finalmente, aprovechó de entregar un mensaje a “quienes están gestando, que disfruten su embarazo en cada momento. El parto ya llegará y tienen que confiar que se dará de la mejor manera. Les quiero mucho, un besito de parte mía y de Leo”.

