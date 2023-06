Paty Maldonado muestra cómo quedó su rostro tras sufrir grave accidente: “Nunca pensé en la muerte”

Patricia Maldonado habló por primera vez tras sufrir un grave accidente de tránsito, registrado el pasado viernes 9 de junio en la Ruta 68, a la altura de Curacaví, específicamente en el kilómetro 29,8 en dirección a Santiago.

Según los reportes, la panelista de televisión habría perdido el control de su vehículo y luego volcado hacia la berma, quedando atascada y siendo rescatada por voluntarios de Bomberos.

En conversación con LUN, Maldonado reconoció que lo único que recuerda es que “sentí que me di más de ocho vueltas en el aire y les pedí a mis padres, ya fallecidos, que me ayudaran”.

“Nunca pensé en la muerte ni se me pasó la vida por delante, estuve consciente en todo momento, no perdí el conocimiento”, confesó.

Posteriormente, indicó que “me di tantas vueltas que quedé botada en una zanja con el vehículo hacia un lado y atrapada en un sitio chiquitito. No podía salir. Mi gran temor era que el auto estallara porque justo había llenado el tanque de bencina el día anterior”.

La cantante, quien fue dada de alta este lunes del Hospital Militar, relató el momento en que recibió la ayuda de una enfermera que iba en un vehículo que transitaba por la Ruta 68. “Me dijo que me iba a asistir, ‘respira profundo’ porque yo quería arrancar y no podía”, rememoró.

“Tuve la valentía de revisarme el cuerpo: los pies, piernas, brazos y dientes. No estaba quebrada. Tenía terror por la columna. Sentía que mi ojo derecho iba creciendo de una manera insólita, entonces pensé que había perdido el ojo“, dijo.

Consultada sobre las razones del volcamiento, afirmó que “el piso estaba malito, había muchas pozas de agua y como pasan camiones, generalmente botan petróleo y el camino se pone resbaladizo. No sé si fue eso”.

“En el último golpe me pegué en la cara porque las bolsas de aire no se abrieron. Tengo el ojo derecho en tinta. Pensé que me había quebrado la nariz. Tengo 72 años y en cualquier momento los huesos se te quiebran y no tengo nada, salvo contusiones múltiples. En el Hospital Militar me dijeron ‘usted es dura de matar, señora’“, relató.

Actualmente, la ex animadora de televisión se encuentra con analgésicos e inyecciones para controlar los dolores de las heridas. “Creo que la vida me ha dado una tremenda segunda oportunidad, porque de este accidente la gente no se salva”, confesó.

“El aprendizaje es seguir viviendo lo mejor posible, agradecer por esta oportunidad, disfrutar de mi familia y seguir trabajando, aunque voy a disminuir un poco la carga”, cerró.

El citado medio también incluyó un imagen del rostro de Patricia Maldonado, donde se observan algunos daños en su ojo derecho y diversos moretones.