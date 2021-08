Este lunes 23 de agosto venció el plazo para la inscripción de los pactos y la declaración de candidaturas para las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. En ese sentido, Patricia Maldonado contó en su web show “Las Indomables”, la razón por la que rechazó postular al Congreso y a la Convención Constitucional.

La ex animadora confesó que ha tenido muchas oportunidades para optar a diferentes cargos públicos, sin embargo terminó por negarse a todas las propuestas. “Yo tomé la determinación, de manera muy privada en mi casa. Vi cuáles eran las razones específicas por las cuales no quería, y no acepté una concejalía o ser constituyente”, contó.

Además aseguró que casi se convirtió en alcaldesa y que pudo haber llegado al Congreso Nacional como diputada o senadora, pero dijo que no a todos los cargos.

De esta manera, Maldonado respondió a quienes le preguntaron por qué no se candidateaba a algún cargo público. “Tengo mis razones. Es importante darlo a conocer, porque mucha gente dice ‘pucha la Maldo se acobardó’. Ni muerta. Si hay alguien que no es cobarde, soy yo. Fueron otros los motivos, muy personales. Pensé en mi familia”, explicó.

Finalmente, la ex animadora zanjó que por ahora no tiene intenciones en dedicarse a una carrera política. “Me hubiese encantado, hubiese sido una piedra en el zapato, pero predominó mi familia”, afirmó.

Si bien Maldonado no participará de los comicios de noviembre, nombres como la Doctora Cordero, Savka Pollak, Hotuiti, Ariel Mateluna y Ledy Osandón son algunos de los conocidos rostros que se presentarán de cara a las próximas elecciones.