El actor estadounidense, Paul Rudd, acaba de ser sorprendido por la revista People al ser elegido como “el hombre vivo más sexy de 2021”.

Rudd, quien durante los últimos años de su carrera ha ido ganando reconocimiento en Hollywood con papeles protagónicos, como Ant-man o su rol en la nueva serie The Shrink Next Door, de Apple TV + donde compartirá pantalla con Will Ferrell, conversó con la reconocida revista sobre este nuevo título. Además, posó para la portada.

“Tengo la conciencia, lo suficiente como para saber que cuando la gente se entera de que me elegirán para esto, dirán: ‘¿Qué?'”, comentó Rudd y agregó que “esto no es falsa humildad. Hay mucha gente que debería entender esto antes que yo”.

Lee también: Al ritmo de bachata: The Weeknd cantará en español en “La fama”, el nuevo sencillo de Rosalía

Según la revista, “tal desviación humilde, junto con esos hermosos ojos verdes y una sonrisa fácil, es exactamente la razón por la que el público se ha enamorado de Rudd a lo largo de los años”.

Por otro lado, Rudd, de 52 años, le aseguró a People que es más feliz estando en su casa junto a su esposa y dos hijos.

“Cuando pienso en mí, me considero un esposo y un padre, como si fuera eso”, explicó. “Simplemente salgo con mi familia cuando no estoy trabajando. Eso es lo que más me gusta”.

Lee también: “Creí que era la foto real de Diana”: Filtran imágenes de Elizabeth Debicki usando el “vestido de la venganza” de Lady Di

Su esposa fue la primera en saber la noticia

Por otro lado, Rudd comentó que su esposa fue la primera persona en tener conocimiento sobre su nuevo reconocimiento y confesó que “estaba estupefacta”.

“Pero sabes que fue muy dulce al respecto. Después de algunas risitas y conmoción, dijo ‘Oh, lo hicieron bien’. Y eso fue muy dulce. Probablemente no estaba diciendo la verdad, pero ¿qué va a decir?”, continuó el actor que también se prepara para debutar en Ghostbusters: Afterlife, la nueva película que trae de regreso a los cazafantasmas y que se estrena este 18 de noviembre.

El actor también comentó que “voy a ser dueño de esto”, aunque reveló que “todos mis amigos me destruirán y espero que lo hagan. Y por eso son mis amigos”.

Finalmente, anticipó que su vida cambiará “mucho” y que “ahora espero que finalmente me inviten a algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y (Michael) B. Jordan”. “Creo que esto va para ayudarme a volverme más interior y misterioso. Y estoy deseando que llegue eso”, cerró.