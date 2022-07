Paul Vásquez por altercado en aeropuerto: “El único argumento que tienen contra mí es mi pasado con la droga”

El humorista chileno Paul Vásquez, más conocido como El Flaco, se refirió nuevamente a la polémica detención en estado de ebriedad en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, antes de tomar un vuelo con destino a Iquique.

En conversación con el programa de Chilevisión, Podemos Hablar, el comediante relató los hechos ocurridos el pasado lunes 5 de julio. “A los únicos que les tengo que pedir disculpas es a los pasajeros del vuelo por haber retrasado la salida”, enfatizó.

En ese sentido, aseguró que tras descender del avión sostuvo una discusión con “personal de tierra” en la pasarela de acceso, lo cual no habría sido registrado por las cámaras de seguridad.

“Llevo más de 20 años volando y sé los protocolos, en el túnel me doy cuenta que no me debo bajar del avión porque tengo que llegar a Iquique. Entonces, ahí empiezo a devolverme a tripular el avión y el personal de tierra me dice que no”, afirmó.

El ex integrante de Dinamita Show indicó que “el único argumento que tienen contra mí es mi pasado con la droga. Dicen que yo golpeé al PDI y nunca lo hice, yo me voy encima de él cuando me hizo el gesto de que estaba jalado (drogado)”.

“No me hace con la mano, lo hace con la nariz. Ellos saben cómo tratar a la gente y todos saben cómo soy“, agregó.

“¿Eso lo sentiste como una provocación?”, le preguntó Jean Philippe Cretton, conductor del espacio, ante lo cual Vásquez respondió: “Fue como una burla, porque yo soy el que solicita alcoholemia y narcotest, porque era mi forma de defenderme”.

“No hay ningún video cuando me tiran al suelo, con rodilla en la espalda y me empiezan a engrillar. No entiendo por qué nadie siguió grabando ese punto”, cuestionó.

Finalmente, hizo un llamado realizarse el test anti-drogas. “Lo más fácil de decir algo sobre mí es que estoy drogado. Aquí insto a todos los que se pegaron un festín conmigo, a que se hagan el examen de pelo“, cerró.