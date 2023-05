“Vamos a estar bien”: Paul Vásquez revela complicado estado salud por el que pasa su esposa Giovanna Sepúlveda

Una delicada noticia fue la que reveló Paul Vásquez en el último capítulo de Podemos Hablar, el cual lo reunió con Benjamín Vicuña, Lorena Bosh y María José Bello.

En medio del programa, el humorista chileno fue consultado acerca de su reciente matrimonio con Giovanna Sepúlveda, su pareja desde hace doce años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paul Vasquez Vergara (@grandeflacoo)





“Siempre me emociono, pero ahora no. Lo que pasa es que nos merecemos ser felices por la historia que hemos vivido. Y amar a los 50 es totalmente diferente a amar a los 20 o a los 30“, comenzó diciendo el comediante.

“Llegamos precisos, con menos ataos, resueltos. Ahora nos hacemos el amor todos los días. No me refiero sólo al acto sexual, es vivir el amor, disfrutarnos, llamarnos. Cosas que cuando uno es joven no se preocupa”, explicó en el programa conducido por Jean Philippe Cretton.

“Yo me casé para quedarme. Imagínate que voy a cumplir 5 meses de casados, pero tenemos 110 meses. Es la misma lealtad. Yo creo que la lealtad es más importante que la fidelidad, eso no quiere decir que yo le vaya a ser infiel (…)”, aclaró.

Y luego, el humorista señaló que Giovanna se encontraba “pasando por un proceso complicadísimo” por temas de salud. “Vamos a estar bien, vamos a salir adelante“, aseguró “El Flaco” para cerrar.