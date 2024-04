Paul Vásquez volvió a cargar contra Luis Slimming por chiste en Viña: “Te disculpas y me barres con otra mie…”

Luis Slimming triunfó en el Festival de Viña del Mar, donde consiguió ambas gaviotas tras un show que fue considerados de los mejores y alcanzó un alto rating.

No obstante, en uno de los chistes de Don Comedia en la Quinta Vergara hizo mención a Paul Vásquez y su superada adicción a las drogas, situación que no cayó nada bien en el ex integrante de Dinamita Show.

De hecho, inmediatamente El Flaco salió a repudiar la acción de Slimming de hacer reír con uno de sus momentos más difíciles y complicados en su vida.

Esta situación fue comentada por Vásquez, quien es uno de los cuatro invitados que dirán presente este viernes en un nuevo episodio de Podemos Hablar, programa conducido por Julio César Rodríguez.

Paul Vásquez y su descargo hacia Luis Slimming

Durante el espacio, El Flaco realizará un profundo descargo dirigido hacia Slimming, mencionando que no le pareció necesario el chiste y que las disculpas ofrecidas por Don Comedia, no fueron sinceras.

“Primero que todo felicitarte por tu éxito en el Festival de Viña, hay cosas que no me parecieron tan graciosas, tú eres un gran humorista, un gran comediante, eres bueno, eres guionista. Pienso que no era necesario en tu humor denostar a las personas“, partió afirmando.

“Di ‘yo soy bueno, yo no necesito denostar a las personas para hacer reír, no necesito en escarbar, buscar humor en las caídas de tus pares o gente del ambiente’, porque debes respetar Luis, debes respetar la vida y por último debiste haber respetado mi trayectoria. Yo en 1996 cuando toqué el cielo, tú apenas tenías 11 años, por lo tanto, debiste haber respetado mi trayectoria, porque yo soy un triunfador de Viña”, agregó.

Las disculpas “no sinceras” de Slimming

Luego de varias declaraciones cruzadas tras el show de Don Comedia en la Ciudad Jardín, Luis Slimming ofreció disculpas a El Flaco en su programa El Sentido del Humor.

“Sorry, Paul, no debí… Tú dices que eres el único que puede huevearse con eso y en eso te encuentro razón. Es tu historia, puedes hacer chistes de eso. No debí quizás hacer esto, pensé que tenía el permiso pero en realidad no lo tenía, me equivoqué”, afirmó.

“Era un chiste, no sé si cachas esos chistes. Me da lata que un humorista tenga menos humor que un alcalde”, manifestó Slimming.

Sin embargo, para Vásquez esas disculpas no fueron sinceras. “La drogadicción, Luis, es tragedia… Tus disculpas no debieron haber sido públicas, porque tú tienes mi número, debiste haberme llamado… Hablas de pedir disculpas y me barres con otra mierda, entonces esas no son disculpas sinceras. Yo no necesito de alguien para hacer reír a menos que sea político”, cerró El Flaco.

Todo el detalle de las declaraciones de Vásquez, las podrás ver este viernes a partir de las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión, en una nueva edición de Podemos Hablar.

