Paul Vásquez emplazó a Luis Slimming por polémico chiste: “Me molesta por mis hijas, por mis nietos”

Paul Vásquez se refirió al polémico chiste que hizo Luis Slimming en Viña 2024, el que hacía referencia a sus problemas con la adicción a las drogas.

En conversación con Zona de Estrellas, el comediante rompió el silencio, revelando cómo lo hizo sentir la rutina de Slimming y sus posibles consecuencias.

“Un comediante clásico contó que se gastaba más de $800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”, decía el polémico chiste presentado en la Quinta Vergara.

El descargo de Paul Vásquez

“Me molesta por mis hijas y mis nietos, por todo lo mal que ellos lo pasaron, me molestó que le restrieguen en la cara que su papá fue un drogadicto. Eso me pareció mal. Ahora el problema lo tendrán ellos en el colegio por el cálculo matemático que sacó con datos falsos”, expresó El Flaco a Zona de estrellas.

Asimismo, en su declaración cuestionó el sentido del humor de Slimming: “Yo hago humor, me río de todo, pero jamás he ocupado alguna tragedia de algún comediante para hacer humor, porque la drogadicción es una tragedia, sobre todo para mi entorno”.

Por otro lado, el humorista afirmó que Don Comedia es un buen comediante, por lo que no tenía la necesidad de apoyarse en el drama de otro colega.

“Hace 21 años que estoy limpio y yo tuve que haberles contado esa historia a mis nietos, no él. Ya se cocinó, ya está hecho. Y con eso de decir que soy un buen comediante y buen bombero, la gente ya lo sabe. No era necesario tratar de limpiarse”, expresó al medio.

Síguenos en