Paul Vásquez fulminó a Luis Slimming con mensaje de grueso calibre tras últimas disculpas

El drama entre Paul Vásquez y Luis Slimming parece no tener un final, al menos por ahora. Esto, pese a que el comediante le ofreció sus disculpas al ex Dinamita Show, lo que provocó una dura respuesta que fulminó el intento de paz.

Recordemos que el conflicto entre ambos humoristas se desató luego de la rutina de Slimming en el Festival de Viña, donde hizo una breve mención al pasado de “El Flaco” y su otrora adicción a las drogas, provocando evidente molestia en el mencionado.

Luego de meses con un intercambio de indirectas, finalmente Don Comedia decidió ofrecerle disculpas públicas a su colega a través de su programa de YouTube, Entre Broma y Broma, y de paso lo dejó invitado a participar de este espacio.

“Sorry Paul, no debí… Dices que eres el único que puede huev… con eso y en eso te encuentro razón (…) Pensé que tenía ‘el permiso’, pero en realidad no lo tenía, me equivoqué“, dijo Slimming.

Pero lejos de sentenciar el problema, este gesto del triunfador de Viña 2024no fue bien recibido por parte de Vásquez.

¿Qué respondió Paul Vásquez?

Con la finalidad de tener una respuesta por parte de “El Flaco” ante estas disculpas, desde el programa Zona de Estrellas se contactaron con el humorista y le mostraron este mensaje.

Al respecto, Paul se limitó a enviar un audio donde lanzó palabras de grueso calibre: “¡Que se vaya a lavar bien la raja, el c…! No estoy ni por el lado… de verdad”, sentenció.

